В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-19T10:14:37+03:00

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Технический сотрудник авиакомпании American Airlines Абдель Маджид Маруф Ахмед Алани признался в попытке устроить неполадки в работе системы пассажирского самолета. Соответствующее заявление было сделано в среду, 18 декабря, в федеральном суде Южного округа штата Флорида.

По словам 60-летнего американца иракского происхождения, который около 30 лет работал на авиаперевозчика, его не устраивала маленькая зарплата. Он рассчитывал повредить лайнер, чтобы компания выплатила ему сверхурочные за устранение неполадок.

Выбор пал на самолет, который должен был отправиться из Майами на Багамские острова. Уже во время вылета из аэропорта 17 июля 2019 года пилот обнаружил неисправность в работе оборудования, которое контролирует поступление информации о скорости движения воздушного судна.

Набор высоты прекратили. Никто из 150 пассажиров не пострадал. Вину механика удалось доказать с помощью записи с камер видеонаблюдения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU