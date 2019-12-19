2019-12-19T10:14:37+03:00
Происшествия

В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты

Сотрудник American Airlines намеренно вызвал неполадки в работе оборудования пассажирского самолета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Технический сотрудник авиакомпании American Airlines Абдель Маджид Маруф Ахмед Алани признался в попытке устроить неполадки в работе системы пассажирского самолета. Соответствующее заявление было сделано в среду, 18 декабря, в федеральном суде Южного округа штата Флорида.

По словам 60-летнего американца иракского происхождения, который около 30 лет работал на авиаперевозчика, его не устраивала маленькая зарплата. Он рассчитывал повредить лайнер, чтобы компания выплатила ему сверхурочные за устранение неполадок.

Выбор пал на самолет, который должен был отправиться из Майами на Багамские острова. Уже во время вылета из аэропорта 17 июля 2019 года пилот обнаружил неисправность в работе оборудования, которое контролирует поступление информации о скорости движения воздушного судна.

Набор высоты прекратили. Никто из 150 пассажиров не пострадал. Вину механика удалось доказать с помощью записи с камер видеонаблюдения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты
Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»
Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США
"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям
В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации
Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина
В резиденции Трампа во Флориде задержали еще одну китаянку
В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа
Безработных в России станет больше на 20 процентов
В Японии экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем
Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями
России рекомендовано активнее изымать незаконные богатства чиновников
Во время эвакуации одного из детсадов в Биробиджане умерла воспитательница
Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа
«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам
Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»
Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек
Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»
«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании
Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами
Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа