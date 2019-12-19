В Японии произошло землетрясение: движение поездов приостановлено

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-19T11:22:51+03:00

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Утром в четверг, 19 декабря, у берегов японской префектуры Аомори на севере острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Данные предоставило национальное метеорологическое управление.

Согласно данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров на дне Тихого океана. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Однако в целях безопасности было приостановлено движение железнодорожного транспорта и работа завода по переработке радиоактивных отходов в поселке Роккасё. Телеканал NHK сообщает, что проблем на предприятии не выявлено, как и на расположенных в зоне поражения АЭС.

Тем временем, местные власти предупреждают, что в течение дня все еще может наблюдаться сейсмическая активность.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК KP.RU