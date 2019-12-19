2019-12-19T11:46:20+03:00
Общество

Ученые разработали быстрый метод проверки на наркотики

Оказалось, что почти половина российских студентов пробовала различные психоактивные вещества
Елена АКИМОВА
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Российские ученые придумали тест, который помогает выявлять наркотическую зависимостьРоссийские ученые придумали тест, который помогает выявлять наркотическую зависимостьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские ученые разработали тест, который позволяет выяснить употреблял ли человек наркотики. Новую методику опробовали на студентах сразу нескольких российских вузов и психологический тест показал, что почти половина респондентов употребляла различные психоактивные вещества, а 5% — пробовали наркотики. Эта цифра в 80 раз больше, чем полученная ранее при добровольном тестировании подростков в школах Московской области (0,06%).

Тестирование школьники и студенты проходят по приказу Минобрнауки. Помимо сдачи медицинских анализов, оно включает заполнение письменной анкеты. Именно эту анкету предлагают переработать и дополнить ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

— Подобные осмотры проходят с использованием разных методов, в том числе лабораторных анализов, — рассказал старший научный сотрудник центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Федор Кутарев. — Но порой концентрация продуктов распада наркотических веществ бывает ниже определяемых. Отсюда много ложно отрицательных результатов.

Для того, чтобы результаты были корректнее, необходимо применять так называемый Мичиганский тест, оригинал которого направлен на выявление алкогольной зависимости.

В опросник включены вопросы, которые позволяют добиться результатов на 98%. Российские специалисты добавили информацию, касающуюся употребления табака и разных наркотических веществ, а также дополнили её проверкой на открытость.

— Этот тест отсеивает тех, кто заведомо соврали на ответах, — сообщил "Известиям" главный научный сотрудник отдела клинической наркологии центра Сергей Игумнов. —В исследовании приняли участие несколько сотен студентов от 16 до 20 лет.

Итог следующий: 42% студентов с той или иной частотой принимали различные психоактивные вещества. Причем 12% из этой группы употребляли наркотики — то есть почти 5% от всех опрошенных студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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