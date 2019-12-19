Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году
Во четверг, 19 декабря, в огромном зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин начнет свою очередную Большую пресс-конференцию. О том, как журналисты подготовились к встрече с главой государства с места событий рассказал обозреватель kp.ru Александр Гамов.
Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Александр ГАМОВ
Как сообщает наш обозреватель, участники пресс-конференции подготовили российскому лидеру разнообразные подарки. Так журналистка Татьяна Новикова привезла президенту валенки из Мордовии.
Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Дмитрий СМИРНОВ
«О! Ещё один подарок президенту. Платок! Шелкография. От журналистов Павлова Посада...», - сообщает Гамов.
Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Александр ГАМОВ
Самой юной участницей пресс-конференции стала 17-летняя Лиза из детского информагентства «Нашпресс».
Напомним, сегодня в полдень состоится ежегодная пресс-конференция главы государства, на которой он расскажет о результатах работы за 2019 год, а также ответит на вопросы. В этом году заготовлено почти 2000 вопросов, а на конференцию приехали 1895 журналистов со всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU