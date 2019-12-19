2019-12-19T12:01:41+03:00
Политика

Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году

Обозреватель kp.ru Александр Гамов рассказал о том, что происходит в зале Центра международной торговли перед ежегодной пресс-конференцией лидера
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуКак журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во четверг, 19 декабря, в огромном зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин начнет свою очередную Большую пресс-конференцию. О том, как журналисты подготовились к встрече с главой государства с места событий рассказал обозреватель kp.ru Александр Гамов.

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году Фото: Александр ГАМОВ

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Александр ГАМОВ

Как сообщает наш обозреватель, участники пресс-конференции подготовили российскому лидеру разнообразные подарки. Так журналистка Татьяна Новикова привезла президенту валенки из Мордовии.

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Дмитрий СМИРНОВ

«О! Ещё один подарок президенту. Платок! Шелкография. От журналистов Павлова Посада...», - сообщает Гамов.

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году Фото: Александр ГАМОВ

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Александр ГАМОВ

Самой юной участницей пресс-конференции стала 17-летняя Лиза из детского информагентства «Нашпресс».

Напомним, сегодня в полдень состоится ежегодная пресс-конференция главы государства, на которой он расскажет о результатах работы за 2019 год, а также ответит на вопросы. В этом году заготовлено почти 2000 вопросов, а на конференцию приехали 1895 журналистов со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началась большая конференция Владимира Путина
Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году
В журнале Financial Times назвали Человеком года гендиректора Microsoft
МЧС России направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками
Депутаты Рады подрались во время обсуждения закона о продаже земли
Ученые разработали быстрый метод проверки на наркотики
Стал известен порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Две подруги продолжили пить вино в баре, когда в гавань врезается яхта Абрамовича
В Японии произошло землетрясение: движение поездов приостановлено
Леопард убил пятилетнего мальчика и ранил его друга
Видеоконференция по обмену удерживаемых лиц в Донбассе может пройти на следующей неделе
Штормовое предупреждение объявили в Москве
Врачи рассказали, до какого возраста лучше всего рожать первенца
В Госдуме прокомментировали угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Производство российского шампанского может сократиться в три раза из-за закона о виноделии
В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты
Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»
Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США
"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям
В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации