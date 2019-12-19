Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-19T12:01:41+03:00

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель kp.ru Александр Гамов рассказал о том, что происходит в зале Центра международной торговли перед ежегодной пресс-конференцией лидера

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Во четверг, 19 декабря, в огромном зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин начнет свою очередную Большую пресс-конференцию. О том, как журналисты подготовились к встрече с главой государства с места событий рассказал обозреватель kp.ru Александр Гамов.

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Александр ГАМОВ

Как сообщает наш обозреватель, участники пресс-конференции подготовили российскому лидеру разнообразные подарки. Так журналистка Татьяна Новикова привезла президенту валенки из Мордовии.

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Дмитрий СМИРНОВ

«О! Ещё один подарок президенту. Платок! Шелкография. От журналистов Павлова Посада...», - сообщает Гамов.

Как журналисты подготвились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 годуФото: Александр ГАМОВ

Самой юной участницей пресс-конференции стала 17-летняя Лиза из детского информагентства «Нашпресс».

Напомним, сегодня в полдень состоится ежегодная пресс-конференция главы государства, на которой он расскажет о результатах работы за 2019 год, а также ответит на вопросы. В этом году заготовлено почти 2000 вопросов, а на конференцию приехали 1895 журналистов со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU