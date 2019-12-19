Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-19T13:38:10+03:00

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На пресс-конференции Владимира Путина спросили об эффективности выполнения национальных проектов, которые действуют в России во всех сферах, от здравоохранения до транспортной отрасли. По мнению президента пересматривать нацпроекты не нужно:

- Персональная ответственность введена, но ее можно усилить и детализировать, - сказал Путин. –Буксует или нет? Но из 38 целей проектов, 26 мы считаем реализованы. Например, расселение жителей ветхого жилья. Целевые показатели превысили в три раза.

Глава государства напомнил, что практическая реализация нацпроектов идет около года.

ИСТОЧНИК KP.RU