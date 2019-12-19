"Вы придурки, нет? Вас бы никого не было": Путина ужаснула идея сдать Ленинград немцам
Президент России Владимир Путин считает, что представители стран СНГ, которые решат не посещать московские торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве, совершат большую ошибку. Это касается, в частности, Украины и Грузии.
"Это будет значить, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь на независимость их собственной родины", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время ежегодной большой пресс-конференции.
Он напомнил, что в Великой отечественной войне речь шла о сохранении целого восточно-славянского этноса, в том числе русских и украинцев. Что касается людей, которые утверждают, будто сдать Ленинград немцам было бы лучшим решением, то их Владимир Путин совсем не понимает.
"Хочется сказать: вы придурки, нет? Вас бы никого не было, вот о чем речь", - сказал президент.
Напоследок он добавил, что в России будут рады видеть всех, кто примет приглашение на торжество.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции. На мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ. Все они рассчитывают задать президенту вопрос.
Путин, о тех, кто говорит, что "стоило бы сдать Ленинград".15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU