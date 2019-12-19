Путин: Россия будет укреплять стратегические связи с Китаем
России и Китай тесно сотрудничают в самых разных сферах, включая космос, авиастроение, транспорт и другие направления, но самое главное достижение за последние годы - это не цифры, а "беспрецедентный уровень доверия". Такой позиции придерживается президент РФ Владимир Путин.
Китайская журналистка напомнила главе государства, что недавно со дня установления дипломатических отношений между нашими странами исполнилось 70 лет, и сейчас РФ и КНР вместе меняют мир. Это касается, в частности, его многополярности.
"После Второй мировой войны американская доля в мировом ВВП была 50%, а сейчас Китай опережает США", - сказал Владимир Путин.
15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ
Он подчеркнул, что Москва продолжит укреплять многосторонние стратегические связи с Пекином. Президент уверен, что это пойдет на пользу народам обеих стран.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции президента России.
ИСТОЧНИК KP.RU