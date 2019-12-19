Путин: В стране проходит антиалкогольная кампания, а люди ее даже не замечают

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-19T15:34:25+03:00

Президента спросили, как в России борются с пьянством и какие меры возможно планируют принять на законодательном уровне

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Антиалкогольная кампания в России привела к увеличению продолжительности жизни. Об этом в ходе пресс-конференции 19 декабря рассказал президент Владимир Путин. Это главный социальный показатель для любой страны, при этом продолжительность жизни растет в течении нескольких последних лет. Это - результат масштабной кампании по пропаганде здорового образа жизни:

- В стране проходит антиалкогольная кампания, а люди ее даже не замечают. В пересчете на чистый спирт в России употребляют меньше алкоголя чем в Германии, - отметил глава государства.

Только запретами или привлечением к решению вопроса полиции ситуацию, считает президент, не исправить.

- Нужно разъяснять гражданам, а не только запрещать и прибегать к полицейским методам. Можно призывать людей пить тихие вина, -сказал Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU