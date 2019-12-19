2019-12-19T15:34:48+03:00
Общество

Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией

Президент отметил, что необходимые для россиян незарегистрированные препараты, нужно регистрировать [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотациейПутин высказался о проблеме лекарств с высокой дотациейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции затронул тему лекарств и проблем, которые с ними связаны. Например, препарат "Фризиум", в котором нуждаются дети больные эпилепсией, а также "Фортум".

- Правительство предложило ряд решений, одно из них - регистрация новых цен на медпрепараты при проведении аукционов. Решение принято. Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие. Мы не должны лишать людей возможности использовать лекарства и нужно их регистрировать, - сказал глава государства.

Путин также напомнил, что Россия также занимается фармпроизводством. Президент уточнил, РФ экспортирует свои лекарства в 90 стран по всему миру.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

00:00
00:00

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин высказался о низкой стоимости газа для Белоруссии
В Совфеде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем
Пресс-конференция Владимира Путина-2019 продлилась 4 часа 19 минут
Протестующие против земельной реформы перекрыли центральную улицу Киева
Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Путин: Инфляция в 2020 году будет в два раза меньше индексации пенсий
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании
Путин рассказал, может ли женщина стать президентом России
Зураб Церетели дал мастер-класс для школьников
Путин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с Китаем
В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета
Путин прокомментировал сокращение населения России
В России 300 экологически-небезопасных предприятий должны принять проекты по реновации