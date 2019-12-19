Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-19T15:34:48+03:00

Президент отметил, что необходимые для россиян незарегистрированные препараты, нужно регистрировать [видео]

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Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции затронул тему лекарств и проблем, которые с ними связаны. Например, препарат "Фризиум", в котором нуждаются дети больные эпилепсией, а также "Фортум".

- Правительство предложило ряд решений, одно из них - регистрация новых цен на медпрепараты при проведении аукционов. Решение принято. Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие. Мы не должны лишать людей возможности использовать лекарства и нужно их регистрировать, - сказал глава государства.

Путин также напомнил, что Россия также занимается фармпроизводством. Президент уточнил, РФ экспортирует свои лекарства в 90 стран по всему миру.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU