В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-19T16:10:43+03:00

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило «Комсомольской правде» проведение в понедельник 23 декабря учений по устойчивости Рунета. Фото: Shutterstock

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило «Комсомольской правде» проведение в понедельник 23 декабря учений по устойчивости Рунета.

- Учения носят исследовательский характер, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков. - Такие учения будут проводиться на регулярной основе.

Ожидается, что специалисты будут отрабатывать в частности ремонтно-восстановительные работы на сети электросвязи страны. К тренировкам привлекут в том числе операторов сотовой связи, а также Министерство обороны, ФСБ и «Ростелеком».

По словам представителя ведомства, на обычных пользователях Интернета это никак не отразится.

- Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят, - подчеркнул Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU