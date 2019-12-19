2019-12-19T16:10:43+03:00
Экономика

В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета

Такие мероприятия станут регулярными
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило «Комсомольской правде» проведение в понедельник 23 декабря учений по устойчивости Рунета.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило «Комсомольской правде» проведение в понедельник 23 декабря учений по устойчивости Рунета.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило «Комсомольской правде» проведение в понедельник 23 декабря учений по устойчивости Рунета.

- Учения носят исследовательский характер, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков. - Такие учения будут проводиться на регулярной основе.

Ожидается, что специалисты будут отрабатывать в частности ремонтно-восстановительные работы на сети электросвязи страны. К тренировкам привлекут в том числе операторов сотовой связи, а также Министерство обороны, ФСБ и «Ростелеком».

По словам представителя ведомства, на обычных пользователях Интернета это никак не отразится.

- Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят, - подчеркнул Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин назвал межнациональный вопрос одним из самых важных в России
Путин высказался о низкой стоимости газа для Белоруссии
В Совфеде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем
Пресс-конференция Владимира Путина-2019 продлилась 4 часа 19 минут
Протестующие против земельной реформы перекрыли центральную улицу Киева
Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Путин: Инфляция в 2020 году будет в два раза меньше индексации пенсий
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании
Путин рассказал, может ли женщина стать президентом России
Зураб Церетели дал мастер-класс для школьников
Путин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с Китаем
В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета
Путин прокомментировал сокращение населения России
В России 300 экологически-небезопасных предприятий должны принять проекты по реновации