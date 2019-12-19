В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило «Комсомольской правде» проведение в понедельник 23 декабря учений по устойчивости Рунета.
- Учения носят исследовательский характер, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков. - Такие учения будут проводиться на регулярной основе.
Ожидается, что специалисты будут отрабатывать в частности ремонтно-восстановительные работы на сети электросвязи страны. К тренировкам привлекут в том числе операторов сотовой связи, а также Министерство обороны, ФСБ и «Ростелеком».
По словам представителя ведомства, на обычных пользователях Интернета это никак не отразится.
- Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят, - подчеркнул Новиков.
ИСТОЧНИК KP.RU