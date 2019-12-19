2019-12-19T16:15:56+03:00
Общество

Зураб Церетели дал мастер-класс для школьников

В нем приняли участие дети, победившие в конкурсе рисунка, который провела Росгвардия
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Москве народный художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели провел мастер-класс по изобразительному искусству для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Фото: пресс-служба РосгвардииВ Москве народный художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели провел мастер-класс по изобразительному искусству для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Фото: пресс-служба Росгвардии
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В Москве народный художник России, президент Российской академии художеств Зураб Церетели провел мастер-класс по изобразительному искусству для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии. В этом году на мероприятие были приглашены 30 школьников, в том числе юные участники конкурса детского рисунка, который ежегодно проводится в ведомстве.

В этом году на мероприятие были приглашены 30 школьников, в том числе юные участники конкурса детского рисунка, который ежегодно проводится в ведомстве. Фото: пресс-служба Росгвардии

В этом году на мероприятие были приглашены 30 школьников, в том числе юные участники конкурса детского рисунка, который ежегодно проводится в ведомстве. Фото: пресс-служба Росгвардии

- По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова, Зурабу Константиновичу Церетели было вручено Благодарственное письмо, в котором выражалась признательность "за большой вклад в духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодежи в ходе организации и проведения мастер-классов для детей сотрудников и военнослужащих Росгвардии", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова, Зурабу Константиновичу Церетели было вручено Благодарственное письмо. Фото: пресс-служба Росгвардии

По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова, Зурабу Константиновичу Церетели было вручено Благодарственное письмо. Фото: пресс-служба Росгвардии

По данным ведомства, аналогичный мастер-класс был организован в прошлом году. Кроме того, проводится большая совместная работа по увековечиванию памяти павших бойцов Росгвардии. На сегодняшний день военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, установлены 171 памятник и 565 мемориальных досок. По словам официального представителя, Росгвардия гордится своими героями, и их мужество, доблесть и верность долгу должны стать примером подрастающему поколению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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