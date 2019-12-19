Пресс-конференция Владимира Путина-2019 продлилась 4 часа 19 минут

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-19T16:47:04+03:00

Пресс-конференция 2019 года приблизилась по длительности к рекордной встрече с журналистами 2008 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-конференция Владимира Путина на этот раз продлилась 4 часа 19 минут, не побив рекорд выступления 2008 года, которое длилось 4 часа 40 минут, войдя в тройку самых длительных. Самой короткой встречей с журналистами стала встреча в 2001 году, продолжавшаяся 1 час 35 минут. С 2004 года все пресс-конференции президента длились более трёх часов.

Также ежегодно росло количество ответов главы государства на вопросы журналистов. Если в 2001 Путин отвечал на вопросы 20 журналистов, половина которых была работниками иностранных СМИ, то в 2008 журналистов было уже 2008. Этот показатель снижался с 2012 по 2015. В 2018 году Владимир Путин успел дать ответы на вопросы 53 журналистов.

Количество аккредитованных сотрудников СМИ выросло в 3,3 раза с 2001 года. В первой встрече с прессой участвовали 500 журналистов, пресс-конференция 2019 года побила рекорд 2018 года с 1895 зарегистрированными журналистами (по данным на 13 декабря) против 1702 журналистов прошлого года.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Сайт kp.ru вёл прямую онлайн-трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU