Муж и жена прожили 70 лет в браке и умерли с разницей в 20 минут

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-19T18:20:43+03:00

По словам внуков Лес и Фреда Остин ссорились только однажды за всю семейную жизнь

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Супруги из США умерли в один день с разницей в 20 минут. Их браку в 2019 году исполнилось 70 лет. В декабре 90-летние супруги попали в хоспис. Как сообщает издание Mlive, там они пробыли всего сутки – 7 декабря Лес и Фреда Остин скончались.

Врачи их обнаружили лежащими на кровати, лица пенсионеров были повернуты в сторону друг друга. Лес умер первым. Спустя 20 минут не стало его любимой супруги.

У пары было двое детей и восемь внуков. В семьи Леса и Фреду считали образцом того, каким должен быть брак. За все 70 лет супружеской жизни они ссорились серьезно только один раз, когда муж, не спросив на то согласия жены, отправился добровольцем в армию.

- Я знаю, что она была расстроена из-за этого, - сказала внучка Лия Смит. -Семьдесят лет вместе, конечно, нелегко… но по истечении этих 70 лет они все еще так глубоко заботились друг о друге и так любили друг друга.

Лэс ушел в отставку в качестве сержанта в полиции штата Мичиган, его супруга работала менеджером в химчистке. Но семья для них была главной в жизни, работа –на втором месте. Они во всем поддерживали интересы детей, даже отправлялись с ними в походы и становились сопровождающими в лагерях.

В Волгограде несколько лет назад пожилые муж с женой умерли в один день и час.

ИСТОЧНИК KP.RU