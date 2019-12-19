Катер с туристами врезался в яхту у Пхукета: пострадали 12 человек
В Пхукете пострадали 12 туристов, среди них по предварительным данным есть россияне. Катер, на котором находились отдыхающие, врезался в одну из яхт. По какой причине произошло столкновение, пока не ясно. К месту ЧП направились спасатели. Пострадавших госпитализируют.
Как сообщает Bangkok Post, катером управлял ранее судимый за неосторожное судовождение гражданин Таиланда. Он погиб в результате ЧП. Есть еще один погибший - тоже гражданин Таиланда, он был членом экипажа. Остальные 12 пострадавших - туристы. Всего на борту находиось 49 человек.
- В среду около 10 часов утра катер покинул пирс АА Марина на Пхукете, чтобы совершить поездку по Ко-Кхай-Ноку в провинции Пхангнга. На обратном пути, около Ко Кхай Нок, он врезался в моторную яхту Stella, - сообщает издание.
Моторной яхтой управлял 47-летний россиянин.
ИСТОЧНИК KP.RU