2019-12-19T18:57:43+03:00
В мире

Катер с туристами врезался в яхту у Пхукета: пострадали 12 человек

По предварительным данным на борту были россияне
Юлия САЛЬНИКОВА
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Катер врезался в яхту - погиб гражданин ТаиландаКатер врезался в яхту - погиб гражданин ТаиландаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пхукете пострадали 12 туристов, среди них по предварительным данным есть россияне. Катер, на котором находились отдыхающие, врезался в одну из яхт. По какой причине произошло столкновение, пока не ясно. К месту ЧП направились спасатели. Пострадавших госпитализируют.

Как сообщает Bangkok Post, катером управлял ранее судимый за неосторожное судовождение гражданин Таиланда. Он погиб в результате ЧП. Есть еще один погибший - тоже гражданин Таиланда, он был членом экипажа. Остальные 12 пострадавших - туристы. Всего на борту находиось 49 человек.

- В среду около 10 часов утра катер покинул пирс АА Марина на Пхукете, чтобы совершить поездку по Ко-Кхай-Ноку в провинции Пхангнга. На обратном пути, около Ко Кхай Нок, он врезался в моторную яхту Stella, - сообщает издание.

Моторной яхтой управлял 47-летний россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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