2019-12-19T22:47:55+03:00
В мире

В Китае создают искусственное Солнце

Планируется, что оно будет в 13 раз ярче настоящего
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае создают искусственное СолнцеВ Китае создают искусственное СолнцеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские ученые заявили, что работают над созданием искусственного Солнца. По их словам, оно будет в 13 раз горячее настоящего. Температура будет доходить до температуры в 200 градусов по Цельсию.Ученые ведут это исследование в рамках национального экспериментального проекта.

После запуска, по планам экспертов, устройство будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в центре планеты. У "искусственного Солнца" даже есть имя - HL-2M Tokamak. Ожидается, что ученые завершат работу над проектом в 2020 году. Тогда же устройство намерены ввести в эксплуатацию. Хотя раньше говорилось об окончании работы над проектом до конца 2019 года.

Если специалистам удастся понять, каким образом можно использовать энергию ядерного синтеза, то она может стать почти безграничным источником чистой энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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