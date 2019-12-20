2019-12-20T07:26:39+03:00
В мире

После стрельбы на военной базе во Флориде Пентагон проверил саудовских курсантов

Минобороны США сообщило, что никаких угроз не выявлено, но новых курсантов пока принимать не станут
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон проверил всех курсантов из Саудовской АравииПентагон проверил всех курсантов из Саудовской АравииФото: REUTERS
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После стрельбы на военной базе во Флориде, которую 6 декабря устроил курсант из Саудовской Аравии, Минобороны США проверило всех курсантов из этой страны – около 850 человек. Об этом сообщил директор Агентства по военной контрразведке и безопасности Гарри Рид, уточнив, что никаких «непосредственных угроз» сотрудники ведомства не выявили.

«Агентство завершило проверку всех действующих международных курсантов из Саудовской Аравии. Аналитический процесс еще идет, но мы можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, указывающей на немедленную угрозу», - говорится в его заявлении.

Гарри Рид добавил, что теперь Пентагон проведет дополнительную проверку всех иностранных курсантов, которых в Штатах находится около пяти тысяч, а потом подготовит доклад по результатам проверки и сформулирует рекомендации на будущее. Пока не введут новые правила проверок претендентов, новых курсантов из-за рубежа принимать не будут, передает РИА Новости.

Жертвами стрельбы на военной базе во Флориде стали четыре человека, в том числе и сам стрелок – проходивший обучение в США саудовский военнослужащий по имени Мухаммед Саид аль-Шамрани, еще восемь человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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