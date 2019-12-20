2019-12-20T14:23:02+03:00
Дом. Семья

Необычное "украшение": семья в США купила рождественскую ёлку, где пряталась живая сова

Птица напугала десятилетнюю дочь семейства, поела немного курицы и потом была выпущена на волю
Ольга МАТЫС
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Сова, видимо, пряталась в ветках дерева еще до момента покупки ёлки семьей Ньюманов. Фото: Facebook/Katie McBride NewmanСова, видимо, пряталась в ветках дерева еще до момента покупки ёлки семьей Ньюманов. Фото: Facebook/Katie McBride Newman
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Семья Ньюман из штата Джорджия запомнит католическое Рождество 2019 года надолго: за пару дней до праздника всем пришлось поволноваться из-за живой совы, которая пряталась глубоко среди ветвей большой рождественской ёлки.

Кроме живой совы, ёлка была украшена еще и игрушечными, из-за чего Кейти не сразу поняла, что к чему. По её словам, которые приводит телеканал CNN, первой живую ёлочную игрушку обнаружила десятилетняя дочь Кейти, Индия Ньюман.

Найди сову. Фото: Facebook/Katie McBride Newman

Найди сову. Фото: Facebook/Katie McBride Newman

- Она очень драматично входит в столовую и говорит:«Мама, это украшение страшное!», - рассказала Кейти Ньюман. Она сначала решила, что её дочь испугалась новогоднюю игрушку, пошла с ней, чтобы убедить девочку, что ничего страшного в совах нет, а "украшение" в этот момент повернуло на Кейти голову.

Женщина забила тревогу в соцсетях. Она написала пост в Facebook:

- Без шуток! Мы только что нашли ЖИВУЮ сову в ветвях рождественской ёлки. Чего?!?!?!

Выпустить сову на волю удалось только сотрудникам природного центра, куда Ньюманы позвонили, чтобы посоветоваться. Они оставили гостье сырой курицы (сова, кажется, была на ёлке еще с момента, как её купили, всё это время она не ела), а на утро сотрудники центра осмотрели и помогли выпустить птицу на волю. Правда, Кейти клянется, что до сих пор слышит по вечерам крики совы.

А вот так сову выпускали на волю: Кейти Ньюман говорит, что птица так и живет где-то рядом с их домом... Фото: Facebook/Katie McBride Newman

А вот так сову выпускали на волю: Кейти Ньюман говорит, что птица так и живет где-то рядом с их домом... Фото: Facebook/Katie McBride Newman

ИСТОЧНИК KP.RU

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