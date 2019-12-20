2019-12-20T15:04:58+03:00
Общество

В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского моста

В течение нескольких минут с ним вели переговоры сотрудники полиции и спасатели
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского мостаВ Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского мостаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве мужчина поднялся на арку Крымского моста в центре города. Спустя несколько минут на место инцидента приехали представители оперативных служб и начали вести переговоры с неизвестным.

В связи с инцидентом движение по мосту было частично перерыто в сторону улицы Житная.

Спустя несколько минут полицейским и спасателям все же удалось убедить мужчину спуститься. Незнакомец представился сотрудникам оперативных служб Алексеем Лушечкиным, рассказал очевидец KP.RU. С мужчиной работают специалисты и выясняют причины его поступка.

Напомним, в минувшие выходные спасатели при помощи автолестницы уже снимали с опоры Крымского моста в Москве мужчину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что весной этого года молодой человек забрался на самый верх Крымского моста, а потом стал слезать обратно по косой балке. Очевидцы предположили, что причиной опасного поступка парня могла стать неразделенная любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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