В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского моста

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-20T15:04:58+03:00

В течение нескольких минут с ним вели переговоры сотрудники полиции и спасатели

Изменить размер текста: A A

В Москве мужчина поднялся на арку Крымского моста в центре города. Спустя несколько минут на место инцидента приехали представители оперативных служб и начали вести переговоры с неизвестным.

В связи с инцидентом движение по мосту было частично перерыто в сторону улицы Житная.

Спустя несколько минут полицейским и спасателям все же удалось убедить мужчину спуститься. Незнакомец представился сотрудникам оперативных служб Алексеем Лушечкиным, рассказал очевидец KP.RU. С мужчиной работают специалисты и выясняют причины его поступка.

Напомним, в минувшие выходные спасатели при помощи автолестницы уже снимали с опоры Крымского моста в Москве мужчину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что весной этого года молодой человек забрался на самый верх Крымского моста, а потом стал слезать обратно по косой балке. Очевидцы предположили, что причиной опасного поступка парня могла стать неразделенная любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU