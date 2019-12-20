В Москве экстренные службы сняли мужчину с арки Крымского моста
В Москве мужчина поднялся на арку Крымского моста в центре города. Спустя несколько минут на место инцидента приехали представители оперативных служб и начали вести переговоры с неизвестным.
В связи с инцидентом движение по мосту было частично перерыто в сторону улицы Житная.
Спустя несколько минут полицейским и спасателям все же удалось убедить мужчину спуститься. Незнакомец представился сотрудникам оперативных служб Алексеем Лушечкиным, рассказал очевидец KP.RU. С мужчиной работают специалисты и выясняют причины его поступка.
Напомним, в минувшие выходные спасатели при помощи автолестницы уже снимали с опоры Крымского моста в Москве мужчину.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что весной этого года молодой человек забрался на самый верх Крымского моста, а потом стал слезать обратно по косой балке. Очевидцы предположили, что причиной опасного поступка парня могла стать неразделенная любовь.
ИСТОЧНИК KP.RU