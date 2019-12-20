Специалист поддержал проведение инвентаризации действующих сим-карт

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-20T16:23:04+03:00

В России могут провести перепись всех действующих сим-карт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц прокомментировал идею провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране.

По его мнению, инициатива полезная и проблем по технической реализации быть не должно.

- То есть количество операторов в России, которым выданы соответствующие разрешительные документы и лицензии, не так велико. Останется собрать полученные сведения в одном месте, - рассуждает эксперт.

«Глобальных дополнительных затрат» это не повлечет и «не ляжет тяжким грузом» на абонентов или операторов.

- На мой взгляд, давно пора навести порядок в данной сфере. Мы наблюдаем рост преступности и мошенничеством в этой области. Поэтому только положительно принимают данную инициативу, - комментирует RT Лифшиц.

Ранее в Госдуме отметили, что перепись действующих абонентов поможет в борьбе с серым рынком симок. Сегодня злоумышленники оформляют карты на добросовестных абонентов без их ведома, а далее используют в преступных схемах.

ИСТОЧНИК KP.RU