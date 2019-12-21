Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-21T12:04:26+03:00

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Кофеин может уменьшить отрицательные последствия неправильного питания и помочь похудеть.О таком новом свойстве кофеина сообщили американские ученые.

Как сообщает сайт MedicalXpress, испытания проводилось на крысах, которые получали не кофе, а чай мате. Напиток готовят из молодых побегов падуба парагвайского, содержащего высокую концентрацию кофеина.

В течение месяца грызуны получали 15% белков, 40% жиров и 45% углеводов, а также количество кофеина, равное четырём чашкам кофе.

В результате эксперимента выяснилось, что крысы, которые получали кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с остальными сородичами. Таким образом ученые доказали, что вещество замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.

Напомним, ранее специалисты изучили влияние кофе на рост волос и выяснили, что кофеин может спасти от облысения.

ИСТОЧНИК KP.RU