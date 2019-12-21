2019-12-21T12:04:26+03:00
Общество

Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина

Вещество помогает компенсировать негативные последствия неправильного питания
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеинаСпециалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеинаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Кофеин может уменьшить отрицательные последствия неправильного питания и помочь похудеть.О таком новом свойстве кофеина сообщили американские ученые.

Как сообщает сайт MedicalXpress, испытания проводилось на крысах, которые получали не кофе, а чай мате. Напиток готовят из молодых побегов падуба парагвайского, содержащего высокую концентрацию кофеина.

В течение месяца грызуны получали 15% белков, 40% жиров и 45% углеводов, а также количество кофеина, равное четырём чашкам кофе.

В результате эксперимента выяснилось, что крысы, которые получали кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с остальными сородичами. Таким образом ученые доказали, что вещество замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.

Напомним, ранее специалисты изучили влияние кофе на рост волос и выяснили, что кофеин может спасти от облысения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»
Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете
«Лекарство для страны»: Потанин оправдал реформы 90-х
Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина
Захарова заявила, что США скоро потребуют прекратить дышать
СК: Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской лаборатории
Небензя рассказал о проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по гумпомощи Сирии
Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»
Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner
Россиянам рассказали, как правильно пить в Новый год
Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»
Forbes назвал самых неудачливых миллиардеров года
В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Белый дом отказался от требований срочно выделить военную помощи Киеву
Трамп объявил о создании Космических войск США
США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"
Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подарки
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против "Северного потока-2"
Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столом
Подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу над проектом из-за санкций США
Врачи рассказали, как лучше справиться с алкогольным отравлением