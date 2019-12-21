2019-12-21T19:32:23+03:00
В мире

В Перу неисправные автоматы по продаже напитков McDonald's стали причиной смерти

Два сотрудника заведения погибли 15 декабря
Юлия САЛЬНИКОВА
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Два сотрудника заведения скончались от удара токомДва сотрудника заведения скончались от удара токомФото: REUTERS
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Полиция Перу назвала причиной гибели двух сотрудников McDonald's неисправные автоматы для напитков. Тела 18-летней Александры Поррас и 19-летнего Карлоса Кампо обнаружены на полу заведения в минувшее воскресенье 15 декабря. В среду в компании Arcos Dorados, которая владеет и управляет ресторанами McDonald's Corp во всей Латинской Америке, объявили, что закрывают 29 своих ресторанов до окончания расследования.

Как показала проверка, молодые люди погибли от удара током при уборке помещения. Сотрудники сообщили, что аппарат для напитков и раньше бил током, но его не отключили и не заменили. В технический отдел сообщение никто отправлять не стал - это подтвердил Хосе Андраде, генеральный менеджер Arcos Dorados Peru.

В субботу 21 декабря, как сообщает Reuters, родственники жертв призвали к гражданскому протесту против McDonald's.

ИСТОЧНИК KP.RU

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