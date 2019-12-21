В Конго нашли «черные ящики» разбившегося Ан-72 с россиянами на борту
Поисковики обнаружили на востоке Демократической республики конго «черные ящики» разбившегося в октябре 2019 года самолета Ан-72. На борту грузового воздушного судна было восемь человек, из них двое россиян, они были членами экипажа. На Ан-72 осуществляли авиаперевозки для президента ДР Конго. Поиски осложнялись тем, что самолет упал в сложной для работы спасательных и поисковых групп местности.
Как сообщает L’actualité, об обнаружении бортовых самописцев доложили в пятницу 20 декабря президенту Конго, Феликсу Чисекеди. На место обнаружения "черных ящиков" направился министр обороны и по делам ветеранов Эме Нгой Мукена.
Самолет пропал с радаров примерно через час после вылета. После крушения обнаружили тела пяти человек, а также обломки президентского автомобиля, который перевозили на борту грузового самолета. Основная версия крушения - перегруз.
ИСТОЧНИК KP.RU