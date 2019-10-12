На борту разбившегося в Конго Ан-72 погиб россиянин Владимир Садовничий

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-12T11:55:15+03:00

В 2011 году за судьбой этого летчика следила вся страна - власти Афганистана осудили его за "контрабанду"

Изменить размер текста: A A

На борту самолета Ан-72, который разбился в Демократической республике Конго несколько дней назад, находился российский летчик Владимир Садовничий. Его дочь Ксения у себя в социальных сетях сообщила, что мужчина погиб.

"R.I.P. летчику от бога, папе, дедушке. Будем очень скучать", — говорится в посте в Facebook.

"Пятый канал" со ссылкой на Ксению уточняет, что россиянин последние годы работал в Африке.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU