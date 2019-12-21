Зюганов высказался по поводу досрочных президентских выборов

21 Дек. 23:51 2019-12-21T23:54:07+03:00

По словам лидера КПРФ, это может произойти в сентябре 2020 года

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает вероятности проведения в России досрочных президентских выборов. По словам политика, члены партии в следующем году могут провести "мощный форум патриотических сил", а также утвердить программу к выборам.

- В январе- феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы, - заявил лидер коммунистов Зюганов.

Напомним, что следующие выборы президента России намечены на 2024 год. По итогам прошедших в 2018 году выборов, победу одержал Владимир Путин с рекордным числом голосов. По итогам, 84,4% людей поддержали действующего президента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU