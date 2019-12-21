Зюганов высказался по поводу досрочных президентских выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает вероятности проведения в России досрочных президентских выборов. По словам политика, члены партии в следующем году могут провести "мощный форум патриотических сил", а также утвердить программу к выборам.
- В январе- феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы, - заявил лидер коммунистов Зюганов.
Напомним, что следующие выборы президента России намечены на 2024 год. По итогам прошедших в 2018 году выборов, победу одержал Владимир Путин с рекордным числом голосов. По итогам, 84,4% людей поддержали действующего президента страны.
ИСТОЧНИК KP.RU