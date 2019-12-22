2019-12-22T03:01:05+03:00
В мире

Барби из Болгарии 17 раз увеличивала себе губы ради рекорда и красоты

Девушка около года занимается трансформацией своего тела [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Барби из Болгарии 17 раз увеличивала себе губы ради рекордаБарби из Болгарии 17 раз увеличивала себе губы ради рекордаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Студентка из Болгарии Андреа Иванова около года занимается трансформацией своего тела, а именно губами. Она увеличила их в четыре раза. И останавливаться на этом не намерена.

Девушку называют Барби за ее подражание персонажу. Она с самого детства мечтала быть похожа на куклу. Андреа 17 раз вводила в губы гиалуроновую кислоту. Сколько она потратила на процедуры, девушка не знает, так как не вела счет деньгам, ушедшим на увлечение губ.

Как пишет издание Mirror, до конца года студентка планирует провести еще одну процедуру. Сама Андреа утверждает, что сейчас она чувствует себя счастливее и в целом довольна тем, что у нее большие губы. А ее цель стать обладательницей самых больших в мире губ.

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Студентка из Болгарии в четыре раза увеличила губы
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Эту инициативу многие из ее подписчиков в социальной сети не поддерживают. А их у нее больше 25 тысяч. Как говорит Андрея, многие пишут положительные комментарии относительно ее внешности, а отрицательные оставляют в основном девушки. Но, как заявляет Барби, она не обращает внимание на критику.

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Андреа Иванова с детства мечтала быть похожей на Барби
62 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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