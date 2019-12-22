2019-12-22T06:52:44+03:00
В мире

Военные медики из России окажут помощь сирийским детям

Врачи специально выделять один день для работы с маленькими пациентами
Мария ИГНАТЬЕВА
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Военные медики из России окажут помощь сирийским детямВоенные медики из России окажут помощь сирийским детямФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский медицинский отряд специального назначения выделит один специальный день для помощи детям в провинции Алеппо, расположенной на севере Сирии. Такое решение они приняли в связи с тем, что желающих получить квалифицированную помощь очень много.

- За последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей, но принять всех попросту не хватает времени. Средний поток обращающихся за медицинской консультацией составляет примерно 100-150 человек в день. В результате было решено объявить специальный день, когда приём ведется только для малолетних детей и подростков, - сообщил представитель отряда.

По его словам, некоторые из детей не проходили даже первичного осмотра после рождения. А посмотрев на идею российских коллег, сирийские медики решили тоже провести "детский день".

ИСТОЧНИК KP.RU

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