Восемь человек погибли в результате штормов в Испании и Португалии
Тысячи семей остались без электричества, сотни были эвакуированы
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Жертвами двух мощных штормов в Испании и Португалии стали не менее восьми человек. Такие данные приводятся за последние три дня.
Стихия обрушилась на полуострова в среду, а к вечеру четверга серьезно усилилась. Сначала страны "потрепал" шторм "Эльза", а в субботу ему на смену пришла "Фабьена". Жителям региона пришлось столкнуться со шквалистым ветром, обильными осадками, оползнями и наводнениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU