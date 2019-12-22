2019-12-22T10:25:37+03:00
Происшествия

Восемь человек погибли в результате штормов в Испании и Португалии

Тысячи семей остались без электричества, сотни были эвакуированы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами двух мощных штормов в Испании и Португалии стали не менее восьми человек. Такие данные приводятся за последние три дня.

Стихия обрушилась на полуострова в среду, а к вечеру четверга серьезно усилилась. Сначала страны "потрепал" шторм "Эльза", а в субботу ему на смену пришла "Фабьена". Жителям региона пришлось столкнуться со шквалистым ветром, обильными осадками, оползнями и наводнениями.

Новост дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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