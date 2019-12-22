Чрезмерное потребление воды опасно для организма, выяснили ученые

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-22T12:42:01+03:00

Норма потребления жидкости составляет 2,5 литра в сутки, из них почти половину мы получаем во время еды

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Избыточное потребление воды повышает распад белка и способствует вымыванию витаминов и полезных микроэлементов из организма. Кроме того, происходит перегрузка сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Алла Погожева.

Она напомнила, что норма потребления жидкости составляет 2,5 литра в сутки. При этом почти половину необходимого объема - один литр - мы получаем из продуктов во время еды. Остальное пополняется за счет свободной жидкости, например, супов и молока.

"Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день", - цитирует RT Погожеву.

По словам ученой, вкус напитков также важен. Например, кислые морсы, зеленые чаи, квас и отвары фруктов стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

ИСТОЧНИК KP.RU