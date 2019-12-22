В Зеленограде 13-летняя школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
В Зеленограде 13-летняя школьница приняла таблетку от головной боли и через несколько минут умерла. Она взяла лекарство у малознакомой девушки из компании, проглотила таблетку и стала терять сознание.
"Подруга" погибшей сразу же покинула место инцидента, оставив 13-летнюю школьницу умирать. Лежащую на автобусной остановке девушку обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. По пути в больницу школьница впала в кому. Перед этим девушка успела сказать о таблетке фельдшеру — но имя знакомой назвать не успела.
Пострадавшая умерла в реанимации от сердечной недостаточности. По одной из версии, у девочки был врожденный порок сердца, по другой - на данный момент неизвестно, какую именно таблетку дала девочке знакомая. Врачи не исключают, что это могли быть наркотики, пишет "Московский комсомолец".
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ИСТОЧНИК KP.RU