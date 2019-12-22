Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе

22 Дек. 23:19 2019-12-22T23:19:57+03:00

В результате погибли шесть военнослужащих

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Сирийская армия отразила атаку боевиков незаконных вооруженных формирований в Идлибе. Не обошлось без жертв. Со стороны военных погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. Правительственные силы арабской страны дважды подвергались нападению.

- Отряд боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", общей численностью до 100 человек, осуществил попытку прорыва обороны сирийских правительственных сил в направлении населенного пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб. Атака боевиков была остановлена огнем артиллерии вооруженных сил САР, в результате чего нападавшие понесли значительные потери, - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он дополнительно отметил, что боевики пытались прорвать оборону сирийской армии, применив заминированный бронеавтомобиль, которым управлял смертник. Машину удалось уничтожить до достижения ею цели.

ИСТОЧНИК KP.RU