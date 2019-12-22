2019-12-22T23:49:11+03:00
Экономика

Эксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в России

Почти 10% компаний испытывают острый дефицит кадров по этим специальностям
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в РоссииЭксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты всероссийского научно-исследовательского института труда составили топ-10 самых востребованных профессий в России. Они опросили больше 20 тысяч компаний и учли данные с сервисов по поиску работы.

Как пишут "Известия", первое место в списке заняли продавцы-кассиры, далее идут повара, а на третьем месте - педагоги профобучения и профобразования. Юристы оказались на четвертом месте, а замыкают пятерку соцработники.

Почти 10% компаний испытывают кадровый голод в отношении этих профессий. Однако данные Минтруда отличаются от ВНИИ. По данным ведомства, работодатели ищут рабочих- строителей, сотрудников металлообрабатывающих и машиностроительных производств. Разница объясняется тем, что Минтруд составляет рейтинг на основе данных служб занятности, а ВНИИ использует более широкий набор инструментов.

Топ-10 востребованных профессий в России:

1. Продавец-касир.

2.Повар.

3. Педагоги профобучения и профобразования.

4. Юристы.

5. Соцработники.

6. Специалисты по закупкам.

7. Педагоги допобразования.

8. Медсестры.

9. Бухгалтеры.

10. Педагоги-дефектологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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