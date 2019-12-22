Эксперты назвали топ-10 самых востребованных профессий в России
Специалисты всероссийского научно-исследовательского института труда составили топ-10 самых востребованных профессий в России. Они опросили больше 20 тысяч компаний и учли данные с сервисов по поиску работы.
Как пишут "Известия", первое место в списке заняли продавцы-кассиры, далее идут повара, а на третьем месте - педагоги профобучения и профобразования. Юристы оказались на четвертом месте, а замыкают пятерку соцработники.
Почти 10% компаний испытывают кадровый голод в отношении этих профессий. Однако данные Минтруда отличаются от ВНИИ. По данным ведомства, работодатели ищут рабочих- строителей, сотрудников металлообрабатывающих и машиностроительных производств. Разница объясняется тем, что Минтруд составляет рейтинг на основе данных служб занятности, а ВНИИ использует более широкий набор инструментов.
Топ-10 востребованных профессий в России:
1. Продавец-касир.
2.Повар.
3. Педагоги профобучения и профобразования.
4. Юристы.
5. Соцработники.
6. Специалисты по закупкам.
7. Педагоги допобразования.
8. Медсестры.
9. Бухгалтеры.
10. Педагоги-дефектологи.
ИСТОЧНИК KP.RU