СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-23T05:09:06+03:00

В США произошло массовое ДТП почти с 70 машинами, пострадали больше 50 человек Фото: REUTERS

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В США произошло крупное ДТП на автомагистрали, которая соединяет два штата. Сообщается, что по предварительным данным, причиной могли стать сильный туман и обледенение дорожного полотна. Полицейские насчитали порядка 69 машин, поврежденных в результате аварии. Пострадал 51 человек.

По данным телеканала NBC, ДТП произошло около 7:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик. О погибших в результате случившегося данных не поступало. В больницу с места происшествия доставлены 25 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказывают, что машины врезались друг в друга, не сумев вовремя затормозить из-за плохой видимости и наледи на дороге. Большое число пострадавших люди объяснили тем, что многие после столкновения с машинами выходили из своих автомобилей и их сбивали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они расчищают мост от поврежденных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU