СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-23T10:18:48+03:00

В Подмосковье отчим в течение года регулярно насиловал свою 11-летнюю падчерицу Фото: Олег ЗОЛОТО

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В подмосковном Ногинске 33-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ее 31-летний супруг в период с января по декабрь регулярно насиловал свою 11-летнюю падчерицу.

Дело в том, что девочка была настолько запугана своим отчимом, что не рассказала своей матери о случившемся. Сообщается, что мать узнала о страшной правде случайно и сразу обратилась в полицию.

Собственный источник KP.RU сообщает, что обвиняемый работал водителем в одной из служб такси и ранее не был судим.

Сейчас мужчина задержан, его допрашивают по данному инциденту.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре в Пушкино пятиклассницу изнасиловали в подъезде ее же дома. Злоумышленника задержали по горячим следам. В полицию обратилась обратилась 37-летняя женщина с заявлением об изнасиловании ее одиннадцатилетний дочери. По словам матери, утром того же дня неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь на лестничной площадке их дома между 8 и 9 этажами,

ИСТОЧНИК KP.RU