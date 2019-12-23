Умар Кремлев: Позиция боксеров – не ехать без флага и гимна на Олимпиаду. Но если страна скажет ехать, то мы поедем

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-23T11:30:27+03:00

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев стал гостем передачи Максима Шевченко и Тины Канделаки "Доживем до понедельника". В прямом эфире Радио "Комсомольская правда" обсудили главную проблему российского спорта последнего времени - это санкции со стороны ВАДА. После решения исполкома организации 9 декабря под угрозой находится поездка российской команды под национальным флагом на Олимпиаду 2020 года и вообще всеобщий бан наших атлетов на 4 года.

Российские боксеры некоторое время назад заявили, что не готовы ехать "под белым флагом" на Олимпиаду в Токио. Умар Кремлев в эфире у Максима Шевченко и Тины Канделаки заявил:

- Позиция боксеров – не ехать без флага и гимна. Но если нам страна скажет ехать, то мы поедем, мы ради страны готовы на все. Для боксера главное, если он выходит на Олимпиаду, он выходит с гимном и флагом. Вот это и есть мечта. А что касается того, чтобы заработать, не заработать. Любой боксер может выйти в профессиональный бокс. Он в десятки раз будет популярнее, чем олимпийский боксер.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. Турнир у боксеров планируется с 25 июля по 9 августа. Сборная России на последнем чемпионате мира по боксу, который прошел в Екатеринбурге, выиграла 4 медали - 3 золотых и 1 бронзовую.

ИСТОЧНИК KP.RU