2019-12-23T11:30:27+03:00
Спорт

Умар Кремлев: Позиция боксеров – не ехать без флага и гимна на Олимпиаду. Но если страна скажет ехать, то мы поедем

Генсек Федерации бокса России прояснил позицию наших боксеров по поездке на Игры в Токио
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments11
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото Валерий Шарифулин/ТАССГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев стал гостем передачи Максима Шевченко и Тины Канделаки "Доживем до понедельника". В прямом эфире Радио "Комсомольская правда" обсудили главную проблему российского спорта последнего времени - это санкции со стороны ВАДА. После решения исполкома организации 9 декабря под угрозой находится поездка российской команды под национальным флагом на Олимпиаду 2020 года и вообще всеобщий бан наших атлетов на 4 года.

Российские боксеры некоторое время назад заявили, что не готовы ехать "под белым флагом" на Олимпиаду в Токио. Умар Кремлев в эфире у Максима Шевченко и Тины Канделаки заявил:

- Позиция боксеров – не ехать без флага и гимна. Но если нам страна скажет ехать, то мы поедем, мы ради страны готовы на все. Для боксера главное, если он выходит на Олимпиаду, он выходит с гимном и флагом. Вот это и есть мечта. А что касается того, чтобы заработать, не заработать. Любой боксер может выйти в профессиональный бокс. Он в десятки раз будет популярнее, чем олимпийский боксер.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. Турнир у боксеров планируется с 25 июля по 9 августа. Сборная России на последнем чемпионате мира по боксу, который прошел в Екатеринбурге, выиграла 4 медали - 3 золотых и 1 бронзовую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: Открытый формат пресс-конференции президента РФ сохранится и в будущем
Эксперты предупредили об опасности елок
Песков заявил, что рано говорить об ответе РФ на санкции США по "Северному потоку-2"
Песков: стрельба на Лубянке это проявлением безумия, от которого некто не застрахован
Во вспышке кори обвинили «антипрививочников»
15 московских судов эвакуировали из-за угроз взрыва
Совфед одобрил закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами
Умар Кремлев: Позиция боксеров – не ехать без флага и гимна на Олимпиаду. Но если страна скажет ехать, то мы поедем
"Россия - наш крупнейший сосед": Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Мария Ласицкене: Россия в мире даже не в первой тройке по числу положительных допинг-проб
Мария Ласицкене: Спортсменам за четыре года никто так и не помог
Мария Ласицкене: "Даже если Россия победит в CAS, для легкой атлетики ничего не изменится"
Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Эксперты назвали самый популярный алкогольный напиток
"Россия лишь на 5 месте по количеству нарушений": Спортивный юрист рассказал, как Москва будет оспаривать решение ВАДА
Зарезанного 82-летнего пенсионера нашли после пожара в квартире в Подмосковье
В Подмосковье отчим в течение года регулярно насиловал свою 11-летнюю падчерицу
"Российский футбол и допинг вещи несовместимые": главврач сборной прокомментировал допуск спортсменов к соревнованиям
Средний возраст Деда Мороза в России 34 года, а Снегурочки – 26 лет
Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушки
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
В новогодние праздники продажи препаратов от похмелья вырастут на 34 процента
Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов
В США число пострадавших в ДТП с участием 69 машин возросло до 51
Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене