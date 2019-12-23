2019-12-23T14:25:30+03:00
Наука

Врачи назвали симптомы появления тромбов

А также дали рекомендации, как уберечь себя от недуга
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы продукты, которые уберегут от появления тромбовНазваны продукты, которые уберегут от появления тромбов
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Врачи назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать об образовании тромбов — кровяных сгустков в организме. По словам медиков, главным признаком появления этого недуга можно считать голубоватый оттенок на коже.

Кроме того специалисты назвали еще несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии тромба. Так, медики рекомендуют немедленно обратиться ко врачу, если на руках или ногах появляются отеки. Также негативным симптомом является острая боль, похожая на судороги, передает сайт телеканала «Звезда».

Уберечь себя от появления тромбов можно. Для этого специалисты рекомендуют включить в свой рацион ряд продуктов. В частности, избежать возникновения кровяных сгустков можно благодаря регулярному употреблению чеснока, куркумы, семен льна и кайенского перца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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