Во время обыска в чулане распространителя детской порнографии нашли пропавшего в 2017 году мальчика

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-23T15:44:20+03:00

Ребенка нашли в той же одежде, в которой он пропал в 2017 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Похититель два с половиной года держал в чулане своего дома школьника. Ребенок из немецкого города Реклингхаузен, как пишет The Sun, пропал еще в 2017 году. Родители рассказали полицейским, что 11 июня он должен был встретиться с друзьями. В последний раз он вышел на связь с близкими с помощью WhatsApp. Потом его телефон оказался отключен. Мальчику было всего 13 лет, когда он пропал.

Его мать призналась, что все эти годы думала, что сын мертв. Полицейские тоже готовы были сдаться, шансов, что ребенка спустя два с половиной года найдут живым, было мало.

Ребенка нашли случайно. В декабре в доме безработного Ларса Х. проходили обыски. Мужчину подозревали в распространении детской порнографии. Когда офицеры проверяли дом, один из них потребовал отпереть дверь в чулан. В комнате находился мальчик. Оказалось, что это был тот самый пропавший подросток. Он был в той же одежде, в которой 11 июня 2017 году ушел из дома.

- Он сказал:« Мама, отвези меня домой. Я был заперт на два с половиной года и не мог дышать свежим воздухом. Мы оба плакали. Он взял меня за руку и не отпускал, - рассказала изданию мама найденного 15-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU