СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-23T17:12:42+03:00

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В Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. Напомним, президент России принял участие в запуске поездов в понедельник 23 декабря. Владимир Путин открыл движение знаменитой "гагаринской фразой".

В понедельник в Крым прибыл первый за пять лет поезд, ведь в 2014 году полуостров оказался буквально отрезан от "большой земли", если говорить о железнодорожном сообщении. Еще во время строительства Крымского моста объявили, что будет создана железная дорога. Строили железнодорожную часть моста в течение 47 месяцев. С 23 декабря в Севастополь пойдут поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

В так называемом представительстве украинского президента в Крыму в фейсбуке опубликовали заявление:

- Любой въезд или выезд должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе, - сказано в сообщении. - Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 Президента Российской Федерации В. Путина.

Сайт kp.ru писал, где можно приобрести билеты на поезда в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU