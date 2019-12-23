Президент рассказал, что пьет вместо чая

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-23T20:26:16+03:00

В время поездки на поездке по Крымскому мосту Владимир Путин пил чай из традиционного для железной дороги стакана в металлическом подстаканнике

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Владимир Путин признался, что не пьет чай и кофе. Однако, во время поездки в поезде по Крымскому мосту 23 декабря он сделал исключение. Президента угостили чаем в традиционном для железной дороги чаем в металлическом подстаканнике.

В этот же день глава государства встретился с представителями общественности в Адыгее. Председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко спросил, какой сорт чая предпочитает президент. На что Владимир Путин ответил, что вообще предпочитает не пить чай или кофе:

- Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая, - приводит слова президента ТАСС.

Тимченко рассказал о проблемах в отрасли. Основная масса земель, пригодных для выращивания чая, находится в Сочи. Однако, еще в 90-е эти земли стали использовать под застройку, что привело к снижению производства чайного листа. Он предложил создать реестр ценных земель, чтобы их невозможно было использовать не по назначению. Владимир Путин ответил, что если нужны дополнительные преграды, чтобы не допустить вывода земель, предназначенных под чаеводство, то об этом подумают совместно с главой сельского хозяйства.

- У нас земель под чай не так уж и много, по-моему меньше 1 миллион гектар всего в целом, где-то 900 тысяч гектар, поэтому к ним нужно относиться особо бережно, -сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU