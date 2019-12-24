На украинско-венгерской границе убили четверых сотрудников СБУ

СЕГОДНЯ 01:34 2019-12-24T01:51:56+03:00

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Неподалеку от украинско-венгерской границы в Закарпатье обнаружены тела четверых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые входили в состав оперативной группы, занимавшейся расследованием по делу о контрабанде. Об этом сообщает интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ.

По данным собеседника издания, в оперативную группу входили три офицера киевского главка и сотрудника районного управления спецслужбы. Их нашли мертвыми со следами пыток и простреленными головами в окрестностях закарпатского городка Виноградов еще две недели назад. Опергруппа СБУ выясняла, что происходит на так называемом «частном участке» границы Украины с Венгрией и Румынией, вдоль которого контрабандисты выкупили и построили множество частных домов. Источник газеты предположил, что бандиты узнали о прибытии силовиков в результате утечки и расправились с опергруппой.

Между тем, в СБУ официально не подтверждают гибель своих сотрудников в Закарпатье: сначала отказались комментировать эту информацию, а ближе к ночи в понедельник пресс-секретарь службы Елена Гитлянская назвала сообщения о расстреле опергруппы «фейком» и «полным бредом».

ИСТОЧНИК KP.RU