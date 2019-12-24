С января 2020 года изменятся правила проведения экзамена на водительские права

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-24T06:55:50+03:00

Ряд новых правил начнет действовать уже в январе 2020 года, а основные изменения вступят в силу 1 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменении правил проведения экзамена на водительские права, некоторые положения документа вступят в силу уже в январе 2020 года, основная же часть нововведений – с 1 октября.

В частности, этой зимой будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью движения выше 60 км/ч, а также повысится возраст, с которого можно учиться вождению автобусов, троллейбусов или трамваев: если сейчас обучаться на права категории D, Tb и Tm можно с 16 лет, то с начала следующего года набирать в группы будут желающих не моложе 20 лет.

Кроме того, запретят возвращать водительские права нарушителям, пока они не оплатят все штрафы ГИБДД, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на текст документа. В аппарате правительства изданию подтвердили, что премьер подписал постановление кабмина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 октября 2020 года кандидатам на получение прав по категориям АВ и СD придется отвечать на пятьдесят вопросов вместо двадцати. Кроме того, осенью объединят две части экзамена – «город» и «площадку», а также разрешат аннулировать результаты теста.

ИСТОЧНИК KP.RU