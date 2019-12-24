Британский почтальон умер от переутомления из-за рождественского ажиотажа

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-24T11:10:54+03:00

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Грустная история случилась в британском графстве Эссекс. Почтальону службы UPS Полу Крашу было сорок два года и последние шесть недель он работал по двенадцать часов. Кроме того, если в обычное время доставлять приходится около сотни посылок за смену, то перед католическим Рождеством все бросились отправлять друг другу поздравительные открытки, из-за чего переработка увеличилась больше, чем вдвое: каждую смену Пол успевал разнести около двухсот сорока открыток и посылок.

Один из коллег Пола высказался по поводу трагических последствий трудоголизма почтальона:

- Я видел, как он пил кофе до того, как он начал свою смену, он выглядел уставшим и сказал, что ему было трудно встать с постели, но он был так же спокоен, как и всегда. Это была его проблема. Он был из тех парней, которые никогда не откажутся от лишней работы, - цитирует его высказывание газета The Sun.

В итоге после одной из смен Пол пожаловался, что плохо себя чувствует, а буквально через час на парковке потерял сознание - у почтальона случился обширный инфаркт из-за нескончаемого стресса.

Сообщается, что у Пола Краша остались жена и двое детей. Коллеги переработавшего почтальона решили поддержать их и собрать средства в помощь семье своего сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU