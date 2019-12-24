СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-24T14:39:15+03:00

В России планируют ввести "пенсии" для цирковых животных Фото: Андрей МИНАЕВ

Также со следующего года будет запрещено давать животным препараты для повышения "эффективности"

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Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что с января следующего года цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием.

Также с 2020 года будет запрещено давать животным специальные медикаментозные препараты для повышения "эффективности".

- Это так называемые пенсии для цирковых животных, - уточнил Бурматов в интервью с Агентством городских новостей "Москва".

Более того, новые нормы предусматривают возможность конфискации зверей, содержащихся с нарушением требований в цирках по всей стране.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Дании запретят выступления слонов в цирках. Дрессированных гигантов отправят в зоопарк. Датское правительство решило выкупить за 11 миллионов датских крон (1,5 миллиона евро) четырех последних дрессированных слонов у цирков.

ИСТОЧНИК KP.RU