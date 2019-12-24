2019-12-24T17:06:53+03:00
Общество

МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек

По статистке за 5 лет, в столице в праздники происходит около 300 серьёзных возгораний
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новогодние праздники - один из самых пожароопасных сезонов годаНовогодние праздники - один из самых пожароопасных сезонов годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ежегодно в Москве в пожарах за время новогодних гуляний гибнет до 30 человек, сказал заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Юрий Латышов.

- В среднем в новогодний период происходит около 300 пожаров, на которых гибнет от 25 до 30 граждан, получают травмы от 11 до 15 человек. Это значения за последние пять лет. С учетом прошлого года мы имеем незначительную динамику сокращения данных значений, - передаёт ТАСС слова Латышова.

Ранее сайт kp.ru писал о советах МЧС по безопасности обращения с ёлкой, гирляндой и пиротехникой.

Также на сайте есть материал об истории празднования Нового года, традициях украшения ёлки и о главных событиях Москвы в новогодние праздники.

Кроме того, на сайте есть рекомендации о том, что стоит надеть на праздник и как именно встретить 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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