СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-24T17:07:40+03:00

Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине Фото: REUTERS

Новые правила будут распространяться на детей от 14 до 16 лет

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Правительство Украины опростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской областью для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на территории незалежной об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет», - сказал глава кабмина

По новым правилам, дети, которые учатся на территории материковой Украины, имеют право самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты с украинским паспортом или загранпаспортом незалежной, но при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Как сообщил украинский премьер-министр, в случае дальнейшего путешествия для выезда за границу ребенок будет проходить стандартную процедуру для пересечения границы Украины.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова

ИСТОЧНИК KP.RU