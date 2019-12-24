Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Около школы в городе Клинцы Брянской области мужчина выстрелил в голову своей жены, после чего пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщает источник kp.ru, 53-летний мужчина выстрелил в голову своей 43-летней жены. Женщина умерла на месте с ранением головы. Стрелявший был госпитализирован и сейчас он находится на операции.
На странице мужчины в социальной сети можно увидеть, что у них с супругой была маленькая дочь.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал о трагедии в городе Черемхово Иркутской области, когда пенсионер пытался убить свою жену. 69-летний мужчина выстрелил в супругу из ружья. Пуля попала женщине в спину, после чего супруг пытался покончить с собой. Позже муж с женой с огнестрельными ранениями оказались в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU