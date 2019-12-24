2019-12-24T21:07:56+03:00
Происшествия

Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой

Семейная пара госпитализирована
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мужчина пытался покончить с собой после того, как выстрелил в голову женыМужчина пытался покончить с собой после того, как выстрелил в голову женыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Около школы в городе Клинцы Брянской области мужчина выстрелил в голову своей жены, после чего пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщает источник kp.ru, 53-летний мужчина выстрелил в голову своей 43-летней жены. Женщина умерла на месте с ранением головы. Стрелявший был госпитализирован и сейчас он находится на операции.

На странице мужчины в социальной сети можно увидеть, что у них с супругой была маленькая дочь.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о трагедии в городе Черемхово Иркутской области, когда пенсионер пытался убить свою жену. 69-летний мужчина выстрелил в супругу из ружья. Пуля попала женщине в спину, после чего супруг пытался покончить с собой. Позже муж с женой с огнестрельными ранениями оказались в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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