2019-12-24T23:10:12+03:00
Происшествия

В результате обстрела рынка в Йемене погибли 17 человек

Жертвами стали пять йеменских граждан и мигранты из Африки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коалиция стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начала бомбить Йеменв в 2015 годуКоалиция стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начала бомбить Йеменв в 2015 годуФото: REUTERS
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В результате ракетного и артиллерийского обстрела саудовской армией рынка в провинции Саада в Йемене погибли 17 человек. Об этом сообщили йеменские повстанцы из хуситского движения «Ансар Алла».

По данным телеканала «Аль-Масира», подконтрольного хуситам, жертвами обстрела сирийцев стали пять йеменских граждан и двенадцать мигрантов из Африки.

Напомним, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против йеменских мятежников-хуситов, которые взяли Сану под контроль еще в сентябре 2014 года. В августе 2019 года после того, как отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец в Адене - экономической столице Йемена, начались ожесточенные столкновения. Йеменские власти обратились к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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