ВЦИОМ узнал заветные мечты россиян
Перед Новым годом, когда многие загадывают желания и заказывают подарки Деду Морозу, ВЦИОМ решил выяснить, о чем мечтают россияне. Большинство опрошенных назвали своей заветной мечтой здоровье для себя и близких – так ответили 10% респондентов – и улучшение жилищных условий для своей семьи (тоже 10%).
Кроме того, как показал опрос, почти каждый десятый россиянин (8%) мечтает о путешествиях, 7% – о том, чтобы вырастить детей и внуков, их успехе в жизни. О повышении уровня жизни и материальном благополучии мечтают 6% наших соотечественников. 5% опрошенных признались, что они хотят жить у моря, а заветная мечта 4% респондентов – чтобы не было войны.
Социологи выяснили и отношение жителей России к самим мечтам. Большинство из них (75%) считают, что заветные желания должны воплощаться в жизнь, иметь планы и сроки реализации. А вот по мнению 10% россиян, мечта должна быть несбыточной. Причем 13% участников соцопроса заявили, что лучше вовсе не иметь мечты.
Большинство респондентов (89%) сообщили, что им удалось осуществить свои заветные мечты: 90% из них мечтали создать счастливую семью и воспитать хороших детей, 86% – прожить честную жизнь, 85% – встретить надежных и верных друзей, 77% – иметь интересную работу, а 69% опрошенных мечтали получить хорошее образование, передает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Топ-5 самых реализуемых мечтаний россиян:
О счастливой семье и воспитании хороших детей – 90%
О том, чтобы прожить честную жизнь – 86%
О надежных друзьях – 85%
Об интересной работе – 77%
О хорошем образовании – 69%
ИСТОЧНИК KP.RU