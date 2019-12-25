2019-12-25T02:58:17+03:00
Общество

ВЦИОМ узнал заветные мечты россиян

В основном, люди мечтают о здоровье для себя и близких, уютном доме, достатке и крепкой семье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Россияне мечтают о здоровье для себя и близких, уютном доме и крепкой семьеРоссияне мечтают о здоровье для себя и близких, уютном доме и крепкой семьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Перед Новым годом, когда многие загадывают желания и заказывают подарки Деду Морозу, ВЦИОМ решил выяснить, о чем мечтают россияне. Большинство опрошенных назвали своей заветной мечтой здоровье для себя и близких – так ответили 10% респондентов – и улучшение жилищных условий для своей семьи (тоже 10%).

Кроме того, как показал опрос, почти каждый десятый россиянин (8%) мечтает о путешествиях, 7% – о том, чтобы вырастить детей и внуков, их успехе в жизни. О повышении уровня жизни и материальном благополучии мечтают 6% наших соотечественников. 5% опрошенных признались, что они хотят жить у моря, а заветная мечта 4% респондентов – чтобы не было войны.

Социологи выяснили и отношение жителей России к самим мечтам. Большинство из них (75%) считают, что заветные желания должны воплощаться в жизнь, иметь планы и сроки реализации. А вот по мнению 10% россиян, мечта должна быть несбыточной. Причем 13% участников соцопроса заявили, что лучше вовсе не иметь мечты.

Большинство респондентов (89%) сообщили, что им удалось осуществить свои заветные мечты: 90% из них мечтали создать счастливую семью и воспитать хороших детей, 86% – прожить честную жизнь, 85% – встретить надежных и верных друзей, 77% – иметь интересную работу, а 69% опрошенных мечтали получить хорошее образование, передает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Топ-5 самых реализуемых мечтаний россиян:

О счастливой семье и воспитании хороших детей – 90%

О том, чтобы прожить честную жизнь – 86%

О надежных друзьях – 85%

Об интересной работе – 77%

О хорошем образовании – 69%

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нам нужна поддержка»: Президент Грузии предложила провести с Россией переговоры по примеру «нормандского формата»
ВЦИОМ узнал заветные мечты россиян
«Это хорошее кино»: Трамп рассказал военным о своем участии в фильме «Один дома–2»
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией
Федерация еврейских общин поблагодарила Путина за «искреннее и человечное» высказывание о после Польши в нацистской Германии
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала
Силуанов: Британский суд огласит решение по трехмиллиардному долгу Украины перед Россией к лету
Иран надеется, что американские войска вскоре покинут Сирию
В результате обстрела рынка в Йемене погибли 17 человек
Экс-советница штаба Трампа подала в суд на президента США
В нескольких странах отмечают сбои в работе платежной системы Visa
Во время оползня в Бразилии погибли семь человек
Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей
Силуанов: правительство обсуждает передачу ЦБ пакета акций Сбербанка
Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа
Турция готовит законопроект, который позволит отправить военных в Ливию
Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки
Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать