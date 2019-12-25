ВЦИОМ узнал заветные мечты россиян

СЕГОДНЯ 02:28 2019-12-25T02:58:17+03:00

Россияне мечтают о здоровье для себя и близких, уютном доме и крепкой семье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В основном, люди мечтают о здоровье для себя и близких, уютном доме, достатке и крепкой семье

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Перед Новым годом, когда многие загадывают желания и заказывают подарки Деду Морозу, ВЦИОМ решил выяснить, о чем мечтают россияне. Большинство опрошенных назвали своей заветной мечтой здоровье для себя и близких – так ответили 10% респондентов – и улучшение жилищных условий для своей семьи (тоже 10%).

Кроме того, как показал опрос, почти каждый десятый россиянин (8%) мечтает о путешествиях, 7% – о том, чтобы вырастить детей и внуков, их успехе в жизни. О повышении уровня жизни и материальном благополучии мечтают 6% наших соотечественников. 5% опрошенных признались, что они хотят жить у моря, а заветная мечта 4% респондентов – чтобы не было войны.

Социологи выяснили и отношение жителей России к самим мечтам. Большинство из них (75%) считают, что заветные желания должны воплощаться в жизнь, иметь планы и сроки реализации. А вот по мнению 10% россиян, мечта должна быть несбыточной. Причем 13% участников соцопроса заявили, что лучше вовсе не иметь мечты.

Большинство респондентов (89%) сообщили, что им удалось осуществить свои заветные мечты: 90% из них мечтали создать счастливую семью и воспитать хороших детей, 86% – прожить честную жизнь, 85% – встретить надежных и верных друзей, 77% – иметь интересную работу, а 69% опрошенных мечтали получить хорошее образование, передает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Топ-5 самых реализуемых мечтаний россиян:

О счастливой семье и воспитании хороших детей – 90%

О том, чтобы прожить честную жизнь – 86%

О надежных друзьях – 85%

Об интересной работе – 77%

О хорошем образовании – 69%

ИСТОЧНИК KP.RU