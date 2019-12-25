Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав всем счастливого Рождества

СЕГОДНЯ 05:19 2019-12-25T05:33:50+03:00

Потом «рождественский налетчик» зашел в ближайшее кафе, где ждал приезда полиции [фото]

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В американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) произошло необычное преступление: вечером в понедельник, 23 декабря, немолодой мужчина ограбил банк, выбежал на улицу и стал разбрасывать деньги, выкрикивая: «Счастливого Рождества!»

Потом, по словам очевидцев произошедшего, «рождественский налетчик» зашел в ближайшее кафе, где ждал приезда полиции, и добровольно сдался стражам порядка, не оказав сопротивления. При задержании у грабителя не обнаружили никакого оружия, сообщает местное издание Colorado Springs Gazette.

Городская полиция уже установила личность «Санта Клауса», им оказался 65-летний Дэвид Оливер. Какую сумму он вынес из банка, не уточняется. По словам полицейских, речь идет о «тысячах долларов».

Полиция опубликовала фото 65-летнего «Санта Клауса». Фото: Twitter/ Colorado Springs Police

Газета отмечает, что прохожие собирали разбросанные «Сантой» деньги, но не рассовывали купюры по карманам, а заходили в отделение банка и отдавали их кассиру.

ИСТОЧНИК KP.RU