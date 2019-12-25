Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-25T07:55:31+03:00

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Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику. Такого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, десять лет назад, когда было принято это решение, занимавший пост премьер-министра Владимир Путин был единственным, кто вопреки многим позициям поддержал создание Стабилизационного, Резервного фондов и Фонда национального достояния. Именно они сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года.

"В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано", - цитирует РИА Новости Кудрина.

Сайт kp.ru писал, что Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства в августе 1999 года. "КП" решила вспомнить главные достижения Владимира Владимировича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724942" frameborder="0"></iframe> Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU