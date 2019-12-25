Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику
Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику. Такого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, десять лет назад, когда было принято это решение, занимавший пост премьер-министра Владимир Путин был единственным, кто вопреки многим позициям поддержал создание Стабилизационного, Резервного фондов и Фонда национального достояния. Именно они сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года.
"В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано", - цитирует РИА Новости Кудрина.
Сайт kp.ru писал, что Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства в августе 1999 года. "КП" решила вспомнить главные достижения Владимира Владимировича.
Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства
ИСТОЧНИК KP.RU