2019-12-25T07:55:31+03:00
Политика

Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику

Владимир Владимирович находится во главе страны уже несколько десятилетий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику. Такого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, десять лет назад, когда было принято это решение, занимавший пост премьер-министра Владимир Путин был единственным, кто вопреки многим позициям поддержал создание Стабилизационного, Резервного фондов и Фонда национального достояния. Именно они сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года.

"В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано", - цитирует РИА Новости Кудрина.

Сайт kp.ru писал, что Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства в августе 1999 года. "КП" решила вспомнить главные достижения Владимира Владимировича.

Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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