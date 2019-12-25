МИД Польши ответит на слова Путина о связи республики с нацистской Германии
После рождественских праздников Министерства иностранных дел Польши изучит слова президента Владимира Путина о польском после в нацистской Германии Юзефе Липском, который обещал поставить в Варшаве «великолепный памятник» Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Напомним, на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России Путин назвал польского посла «сволочью и антисемитской свиньей» за то, что дипломат «солидаризировался» с нацистским лидером в его антисемитских настроениях. Позже Федерация еврейских общин поблагодарила российского лидера за «искреннее и человечное» высказывание.
«Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников», - передают РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства республики.
Дипломат отметил, что ответ смогут дать не раньше пятницы, 27 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU