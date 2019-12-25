2019-12-25T17:38:27+03:00
Политика

МИД Польши ответит на слова Путина о связи республики с нацистской Германии

Российский лидер назвал «сволочью» и «антисемитской свиньёй» польского посла, который собирался поставить памятник Гитлеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Польши ответит на слова Путина о связи республики с нацистской ГерманииМИД Польши ответит на слова Путина о связи республики с нацистской ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После рождественских праздников Министерства иностранных дел Польши изучит слова президента Владимира Путина о польском после в нацистской Германии Юзефе Липском, который обещал поставить в Варшаве «великолепный памятник» Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Напомним, на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России Путин назвал польского посла «сволочью и антисемитской свиньей» за то, что дипломат «солидаризировался» с нацистским лидером в его антисемитских настроениях. Позже Федерация еврейских общин поблагодарила российского лидера за «искреннее и человечное» высказывание.

«Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников», - передают РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства республики.

Дипломат отметил, что ответ смогут дать не раньше пятницы, 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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